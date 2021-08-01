В Калининградской области провели военные учения мотострелков

. Фото: пресс-служба Балтфлота

Подразделения мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота провели учения на полигоне в Калининградской области. Участие в них приняли около 400 военнослужащих, было задействовано более 50 единиц вооружения и военной техники.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, подразделения отработали действия при подъеме по тревоге и совершили марш в район учения, отработали действия при налете авиации и применении условным противником оружия массового поражения.

Особое внимание уделялось маскировке боевых машин, преодолении минно-взрывных заграждений и создании фортификационных сооружений.