«Балтика» сыграла вничью с «Акроном» из Тольятти

. Фото: пресс-служба ФК "Балтика"

Игра калининградской «Балтики» с «Акроном» из Тольятти завершилась со счетом 0:0. Матч состоялся 31 июля на стадионе «Металлург» в Самаре.

Как отмечает пресс-служба клуба, до перерыва балтийцы играли в атаке инертно, а во втором тайме действовали агрессивно и несколько раз были близки к голу.

«Самый верный голевой момент на 95-й минуте упустил Ян Казаев. Лучший снайпер нашей команды дважды беспрепятственно бил по воротам хозяев с трех метров, но сначала угодил в штангу, а затем в голкипера», - отметили в пресс-службе клуба.

Игру на трибунах посмотрели всего 316 зрителей.