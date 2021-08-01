В Калининграде поэты и фотографы представят литературно-художественную выставку

В воскресенье, 1 августа, молодые поэты и фотографы представят литературно-художественный проект в областной научной библиотеке. Выставку назвали «Контексты».

«Каждая артерия нашего региона пульсирует своим собственным настроением и цветом. Что успел запечатлеть объектив? Как стихотворения произрастают из ветвистого древа жизни на этой земле?», - говорят организаторы.

Официальное открытие выставки городских фотографий и поэтических зарисовок, а также кураторская экскурсия по ней состоятся 1 августа в 14:00 в лекционном зале научной библиотеки (4 этаж).

Отмечается, что для посещения мероприятий необходимо предоставить сертификат о прохождении вакцинации, либо справку о прохождении ПЦР–теста.