Музей моды Александра Васильева откроется в Зеленоградске перед Новым годом

Александр Васильев. Фото: Александр КАТЕРУША

Музей историка моды Александра Васильева откроется в Зеленоградске зимой этого года. Об этом в соцсетях рассказал сам телеведущий.

«Планирую открытие Музея Курортной моды ближе к Новому году на Курортном проспекте», - сообщил Александр Васильев.

Ранее искусствовед говорил, что готов предложить Зеленоградску свои художественные ценности и антикварные наряды, курортные платья, купальные костюмы, зонтики.

- Идея Музея на тему курортной моды, а не Музея истории моды – вот о чем бы я думал. Ведь в Зеленоградск, как и в бывший королевский курорт Кранц, приезжают купаться, отдыхать у моря. Это и прогулки в городе и парке, это кафе и рестораны. Но погода переменчива, может пойти дождь. Поэтому музей был бы интересен. Туристам нужна тема, которая не будет слишком тяжела во время каникул, - говорил «Комсомолке» историк моды.