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Здоровье1 августа 2021 11:43

В Калининградской области выявлено 203 новых случая коронавируса

Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
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За минувшие сутки в Калининградской области выявлено 203 случая COVID-19. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по контролю за распространения коронавирусной инфекции.

Общее число заболевших в Калининградской области возросло до 43 265 человек.

Полностью выздоровели 40 134 пациентов.

По данным на 31 июля, в регионе скончались 575 человек.

За минувшие сутки на территории России врачи выявили 22 804 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах. С начала пандемии инфекцию диагностировали к 6 288 677 россиян.