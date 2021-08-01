В Черняховске капитально отремонтировали историческое здание на ул. Спортивной

. Фото: Правительство Калининградской области

В Черняховске капитально отремонтировали историческое здание на улице Спортивной, 10. Как сообщает пресс-служба областного правительства, специалисты Фонда капремонта восстановили фасад и балкон, отреставрировали декоративные элементы, установили новые ограждения на балконах.

Также были проведены работы на крыше здания.

В Фонде капремонта отметили, что в Черняховске до конца года планируется завершить ремонт 21 дома, для еще 16 готовят проекты и смету.