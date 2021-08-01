Санатории, гостиницы, детсады: Где в Калининграде выявили заболевших COVID-19

В Калининградской области выявлено 203 случая COVID-19. По данным регионального оперативного штаба по контролю за коронавирусной инфекцией, среди заболевших:
28 пенсионеров;
3 медицинских работника;
2 работника образовательных учреждений;
21 сотрудник предприятий торговли и общественного питания;
10 работников промышленных предприятий;
7 работников транспортных предприятий, водителей;
6 работников предприятий пищевой промышленности;
2 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;
2 работника с/х предприятий;
5 государственных служащих;
1 сотрудник санатория;
1 сотрудник гостиницы;
1 сотрудник охранного предприятия;
32 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
8 неорганизованных детей до 6 лет;
3 ребенка посещающих детсады
11 школьников;
1 студент;
59 неработающих.
Отмечается, что в большинстве случаев (151) болезнь протекает в форме ОРВИ, лишь в 8 случаях зафиксирована пневмония. У 44 зараженных отсутствуют какие-либо симптомы.