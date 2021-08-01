Санатории, гостиницы, детсады: Где в Калининграде выявили заболевших COVID-19

В Калининградской области выявлено 203 случая COVID-19. По данным регионального оперативного штаба по контролю за коронавирусной инфекцией, среди заболевших:

28 пенсионеров;

3 медицинских работника;

2 работника образовательных учреждений;

21 сотрудник предприятий торговли и общественного питания;

10 работников промышленных предприятий;

7 работников транспортных предприятий, водителей;

6 работников предприятий пищевой промышленности;

2 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;

2 работника с/х предприятий;

5 государственных служащих;

1 сотрудник санатория;

1 сотрудник гостиницы;

1 сотрудник охранного предприятия;

32 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

8 неорганизованных детей до 6 лет;

3 ребенка посещающих детсады

11 школьников;

1 студент;

59 неработающих.

Отмечается, что в большинстве случаев (151) болезнь протекает в форме ОРВИ, лишь в 8 случаях зафиксирована пневмония. У 44 зараженных отсутствуют какие-либо симптомы.