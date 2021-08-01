В Калининграде снимут продолжение фильма «Психология преступления»

В Калининграде пройдут съемки продолжения сериала «Психология преступления». Первый съемочный день намечен на понедельник, 2 августа.
Как сообщается в группе «Массовка Калининград. Запись на съемки в кино» в соцсетях, организаторы уже ищут актеров массовых сцен, набирают из местного населения.
Требуются актеры:
- школьники (девушки и юноши 13-16 лет);
- посетители ресторана/прохожий (мужчины, женщины 25-60 лет);
- учитель (женщина, 38-45 лет, деловой стиль одежды);
- разносчица рекламы (женщина, 40-50 лет, одежда повседневная);
- официантка (девушка 19-23 года. Одежда: белый верх, черный низ, черные туфли без каблука).
- молодой человек с опытом съемок (возраст 22-25 лет, одежда для ресторана).
Съемки пройдут в Зеленоградске. Актерам массовки обещают платить по 1 тысяче рублей.