Из-за разрушающегося здания 1905 года постройки в Черняховске перекрыли улицу

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Фото: prussia39.ru
На ул. Тельмана в Черняховске перекрыли движение из-за обрушающегося здания довоенной постройки на улице Комсомольской, 17.
«Историческое здание разваливается», - сообщается в паблике «Черняховск главный» в «ВКонтакте».
У старого дома просела крыша, рушится фасад и элементы кровли.
Комментаторы отмечают, что к этому зданию «жилые многоэтажные дома вплотную примыкают» и прогнозируют обрушение исторического строения.
Между тем дом, о котором идет речь, с 23 июля выставлен на продажу на сайте объявлений «Авито» за 800 тысяч рублей.
«Здание нежилое, находится в аварийном состоянии, является объектом культурного наследия, возможен вывод объекта из реестра культурного наследия и реконструкция здания под торговый или офисный центр, жилой дом», - говорится в объявлении.
Этот дом был построен в Инстербурге на Йорданштрассе в 1905 году. Последние годы находится в аварийном состоянии, как и многие исторические постройки в Черняховске.
Здание является объектом культурного наследия с 2011 года.