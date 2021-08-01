Из-за разрушающегося здания 1905 года постройки в Черняховске перекрыли улицу

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На ул. Тельмана в Черняховске перекрыли движение из-за обрушающегося здания довоенной постройки на улице Комсомольской, 17.

«Историческое здание разваливается», - сообщается в паблике «Черняховск главный» в «ВКонтакте».

У старого дома просела крыша, рушится фасад и элементы кровли.

Комментаторы отмечают, что к этому зданию «жилые многоэтажные дома вплотную примыкают» и прогнозируют обрушение исторического строения.

Между тем дом, о котором идет речь, с 23 июля выставлен на продажу на сайте объявлений «Авито» за 800 тысяч рублей.

«Здание нежилое, находится в аварийном состоянии, является объектом культурного наследия, возможен вывод объекта из реестра культурного наследия и реконструкция здания под торговый или офисный центр, жилой дом», - говорится в объявлении.

Этот дом был построен в Инстербурге на Йорданштрассе в 1905 году. Последние годы находится в аварийном состоянии, как и многие исторические постройки в Черняховске.

Здание является объектом культурного наследия с 2011 года.