В Калининграде почти 600 водителей оштрафовали за непристегнутый ремень

В Калининградской области прошел первый этап профилактического мероприятия «Ремень безопасности», в ходе которого сотрудники Госавтоинспекции проверяли использование ремней безопасности водителями и пассажирами транспортных средств.

За десять дней к административной ответственности за непристегнутый ремень было привлечено 578 водителей.

Согласно статье 12.6 КоАП РФ на водителя за отсутствие у него ремня безопасности, а также за непристегнутых пассажиров накладывается наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей.