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Общество2 августа 2021 8:56

В Калининграде почти 600 водителей оштрафовали за непристегнутый ремень

Нарушителям придется заплатить по тысяче рублей
Виктор Сергеев
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В Калининградской области прошел первый этап профилактического мероприятия «Ремень безопасности», в ходе которого сотрудники Госавтоинспекции проверяли использование ремней безопасности водителями и пассажирами транспортных средств.

За десять дней к административной ответственности за непристегнутый ремень было привлечено 578 водителей.

Согласно статье 12.6 КоАП РФ на водителя за отсутствие у него ремня безопасности, а также за непристегнутых пассажиров накладывается наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей.