Росгвардия прокомментировала задержание женщины с применением силы в Калининграде

. Фото: предоставлено очевидцем

Сообщения об инциденте появились в соцсетях утром субботы. Как сообщали очевидцы, на перекрестке улиц Фрунзе и Грига в Калининграде росгвардейцы скрутили буйную женщину. При этом, по словам одной из свидетельниц произошедшего, сначала калининградку повалили на асфальт, а затем пристегнули к перилам на крыльце магазина.

В пресс-службе управления Росгвардии по Калининградской области подтвердили, что сотрудники вневедомственной охраны действительно выезжали по указанному адресу. Администратор магазина нажала кнопку тревожной сигнализации после того, как посетительница с признаками опьянения начала вести себя агрессивно: женщина выкрикивала нецензурные выражения и разбила несколько бутылок.

Как уточнили в пресс-службе, при виде сотрудников Росгвардии женщина выбежала на улицу, а при задержании оказывала сопротивление. Для дальнейшего разбирательства ее передали полицейским.