В Калининграде пенсионерка лишилась денег, проведя ночь с молодым любовником

В Калининграде сотрудники уголовного розыска задержали 27-летнего мужчину, который подозревается в краже крупной суммы денег у своей знакомой. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Молодой мужчина как минимум несколько раз приятно проводил время со своей 61-летней знакомой. На прошлой неделе он в очередной раз пригласил пенсионерку в гостевой дом. Однако на этот раз он дождался, когда женщина уснет, и перевел 32 тысячи рублей с ее карты на счет своих родственников.

Пропажу денег пожилая женщина обнаружила спустя несколько дней и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается.