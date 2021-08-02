BMW X5 стал самым популярным премиум-кроссовером на вторичном авторынке в Калининградской области

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Данные о продажах на вторичном авторынке в первом полугодии 2021 года представили эксперты «Авито Авто». Исследование коснулось кроссоверов и внедорожников премиум-сегмента.

Самым востребованным оказался BMW X5: на долю этой модели приходится 19,63% продаж в регионе. Средняя цена подержанного автомобиля этой модели в Калининградской области составляет 850 000 рублей.

На втором месте по популярности – Mercedes-Benz GLE со средней ценой 575 000 рублей (доля в продажах в описанной категории – 10,47%). На третьей строчке расположился Lexus RX, эта модель в Калининградской области обходится покупателям в среднем в 1 412 000 рублей (доля в продажах – 8,2%).

Замыкают первую пятерку рейтинга BMW X6 и BMW X3. Средняя цена подержанных автомобилей этих моделей в регионе составляет 1 790 000 и 835 000 рублей соответственно.