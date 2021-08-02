В районе Павлово и Мечниково едва не утонули семеро отдыхающих

. Фото: Александр Подгорчук

В субботу, 31 июля, в Балтийском городском округе спасатели оказали помощь семерым утопающим. Все они купались в необорудованных местах в районе поселков Павлово и Мечниково. Об этом сообщается на странице местной администрации во ВКонтакте.

По данным городских властей, несмотря на предупреждения спасателей, на информацию об опасности купания в штормовом море, люди продолжают рисковать своей жизнью.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам:

- 8 (40-145) 3-06-66 - ЕДДС;

- 8-952-793-07-74 - спасательная станция Балтийска;

- 112 - единый телефон спасения.