9 медиков, 12 школьников: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Александр Подгорчук
За сутки в Калининградской области зарегистрировано 205 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 160 случаев ОРВИ, 16 пневмоний и 44 бессимптомных случая.
Среди заболевших:
- 45 пенсионеров, в том числе 42 старше 65 лет;
- 9 медицинских работников;
- работник образовательного учреждения;
- 11 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 5 работников промышленных предприятий;
- 8 работников транспортных предприятий, водителей;
- 4 работника предприятий пищевой промышленности;
- 2 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;
- работник с/х предприятия;
- 4 сотрудника банков;
- 2 сотрудника учреждений культуры и досуга;
- сотрудник охранного предприятия;
- 35 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 6 неорганизованных детей до 6 лет;
- 7 детей, посещающих д/с;
- 12 школьников;
- 3 студента (КГТУ, БГА, БФУ);
- 49 неработающих.