9 медиков, 12 школьников: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Александр Подгорчук

За сутки в Калининградской области зарегистрировано 205 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 160 случаев ОРВИ, 16 пневмоний и 44 бессимптомных случая.

Среди заболевших:

- 45 пенсионеров, в том числе 42 старше 65 лет;

- 9 медицинских работников;

- работник образовательного учреждения;

- 11 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 5 работников промышленных предприятий;

- 8 работников транспортных предприятий, водителей;

- 4 работника предприятий пищевой промышленности;

- 2 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;

- работник с/х предприятия;

- 4 сотрудника банков;

- 2 сотрудника учреждений культуры и досуга;

- сотрудник охранного предприятия;

- 35 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 6 неорганизованных детей до 6 лет;

- 7 детей, посещающих д/с;

- 12 школьников;

- 3 студента (КГТУ, БГА, БФУ);

- 49 неработающих.