В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 2 августа нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в понедельник, 2 августа, в течение дня отключено электричество в домах на 14 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 20 часов света не будет на ул. Ю. Гагарина, 18-32, 40-42, 79-81 (д/с № 11), ул. Чувашской, 1-5, 7 (котельная), 2, ул. Малоярославской, 4, 5, 7, 11, ул. Краснодонской, 1, 6, 7, ул. Танковой, 1-11, в пер. Краснодонском, 13-15а.

До 18 часов электричество отключено в пер. Краснодонском, 2, 4, на пр-те Победы, 255.

До 16 часов света не будет на ул. Докука, 1, ул. Лукашова, 1а, 3, 4-12а, 5, 9а, 18, 24, 26, 28а, 40, 117, ул. Лейт. Калинина, 5, 16-28, 17-29, ул. Бойко, 8, 11, 12-20, 13, 17, 27, 27а, 31, 35, в СТ «Лесное».

Холодное водоснабжение отключено по следующим адресам:

С 13.00 до 18.00 - на ул. Пионерской, 68-70.

С 10.00 до 15.00 - на ул. Альпийской, 21-39, ул. Серж. Щедина, 14-26, 15-17, в пер. Альпийском, 3-11.