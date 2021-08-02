. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининграде благоустроят зеленую зону за башней Врангеля. Там появятся пешеходные и велосипедные дорожки, спортивные площадки, места отдыха, а также озеленение и освещение территории.

Вице-губернатор Наталья Сибирева отметила, что запланированное благоустройство - один из этапов реализации проекта «зеленый каркас Калининграда».

«К формированию городского «зеленого каркаса» были привлечены специалисты по урбанистике и озеленению, экологи, жители города. На сегодняшний день мы продолжаем работу по определению территорий, которые возможно перевести в зеленые зоны и внести дополнительные изменения в генплан Калининграда», - сказала вице-премьер.

Власти уже объявили прием заявок на участие в открытом конкурсе по выбору подрядчика, который займется разработкой архитектурных решений.