Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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За сутки в Калининградской области было выявлено 205 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 15 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 121 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 3,

Нестеровский городской округ – 3,

Пионерский городской округ – 3,

Балтийский городской округ – 4,

Гвардейский городской округ - 3,

Гурьевский городской округ - 35,

Правдинский городской округ - 3,

Светловский городской округ - 6,

Зеленоградский городской округ – 2,

Светлогорский городской округ - 3,

Краснознаменский городской округ – 3,

Советский городской округ - 1,

Мамоновский городской округ – 2,

Черняховский городской округ - 12.