Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: "КП" Архив
За сутки в Калининградской области было выявлено 205 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 15 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 121 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 3,
Нестеровский городской округ – 3,
Пионерский городской округ – 3,
Балтийский городской округ – 4,
Гвардейский городской округ - 3,
Гурьевский городской округ - 35,
Правдинский городской округ - 3,
Светловский городской округ - 6,
Зеленоградский городской округ – 2,
Светлогорский городской округ - 3,
Краснознаменский городской округ – 3,
Советский городской округ - 1,
Мамоновский городской округ – 2,
Черняховский городской округ - 12.