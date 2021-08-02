130 волонтеров очистили подвалы замка Рагнит в Немане

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Самый массовый субботник организации «Хранители руин» прошел 31 июля на территории замка Рагнит в Немане. Как рассказали организаторы, в акции приняли участие около 130 человек, что стало абсолютным рекордом.

Волонтеры очистили от грунта и битого кирпича часть подвалов замка, теперь расчищена почти половина всех доступных подземелий, а еще год назад в них нельзя было зайти.

Отмечается, что в разработке сейчас находится проектная документация на восстановительные работы в замке.