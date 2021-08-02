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Спорт2 августа 2021 13:26

Калининградец Муса Евлоев вышел в финал Олимпиады в Токио

Соперником нашего земляка будет армянин Артур Алексанян
Николай Литвинов
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Фото: министерство спорта Калининградской области

В олимпийском Токио завершился первый полуфинал соревнований по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг. Калининградский борец Муса Евлоев со счетом 7:1 победил поляка Тадеуша Михалика и вышел в финал. Соперником нашего земляка будет армянин Артур Алексанян.

Напомним, Муса является чемпионом и призером чемпионатов России, двукратным чемпионом мира, двукратнsм чемпионом Европы, обладателем Кубков Европейских наций и Кубков мира. Олимпийских медалей в активе Евлоева пока нет, но теперь будет как минимум серебро!