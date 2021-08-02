В Черняховске демонтируют аварийные участки разрушающегося здания 1905 года постройки

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В Черняховске принято решение частично демонтировать разрушающееся довоенное здание на улице Комсомольской, 17. Об этом «Комсомолке» сказал глава Черняховского городского округа Сергей Булычев.

- У этого здания недавно появился собственник. К сожалению, он находится в Твери. Администрация Черняховского городского округа совместно со Службой по охране памятников запустили судебную процедуру по понуждению собственника привести в порядок здание. Утром мы связались с юристом, представителем собственника, поставили вопрос жестко – немедленно приступить к демонтажу аварийных участков этого строения на верхнем этаже. Приступят в ближайшие дни, - сказал глава.

В минувшие выходные власти приняли решение перекрыть движение по ул. Тельмана, поскольку проезжать или ходить у здания опасно.

У старого дома просела крыша, рушится фасад и элементы кровли.

Этот дом был построен в Инстербурге на Йорданштрассе в 1905 году. Последние годы находится в аварийном состоянии, как и многие исторические постройки в Черняховске.

Здание является объектом культурного наследия с 2011 года.