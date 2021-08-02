В Калининграде на коронавирусных койках в июле умерли 35 человек

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Фото: Архив "КП"
В июле в Калининградской области на койках, развернутых для лечения пациентов с коронавирусом и пневмонией умерли 35 человек. Об этом «Комсомолке» рассказали в региональном оперативном штабе.
Данные о летальных случаях в ежедневном разрезе:
1 июля – 0 человек,
2 июля – 0 человека,
3 июля – 2 человека,
4 июля – 4 человека,
5 июля – 2 человек,
6 июля – 3 человек,
7 июля– 3 человека,
8 июля – 0 человек,
9 июля – 0 человек,
10 июля – 0 человека,
11 июля – 0 человек,
12 июля – 0 человек,
13 июля – 0 человека,
14 июля – 0 человека,
15 июля – 0 человека,
16 июля – 3 человек,
17 июля – 4 человека,
18 июля – 2 человек,
19 июля – 5 человек,
20 июля – 0 человека,
21 июля – 2 человека,
22 июля – 2 человек,
23 июля – 0 человек,
24 июля – 1 человек,
25 июля – 0 человек,
26 июля – 2 человека,
27 июля – 0 человек,
28 июля – 0 человек,
29 июля – 0 человек,
30 июля – 0 человек,
31 июля – 0 человек.
Всего в области с начала пандемии от коронавируса умерли 594 человека.