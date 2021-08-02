В Калининграде на коронавирусных койках в июле умерли 35 человек

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В июле в Калининградской области на койках, развернутых для лечения пациентов с коронавирусом и пневмонией умерли 35 человек. Об этом «Комсомолке» рассказали в региональном оперативном штабе.

Данные о летальных случаях в ежедневном разрезе:

1 июля – 0 человек,

2 июля – 0 человека,

3 июля – 2 человека,

4 июля – 4 человека,

5 июля – 2 человек,

6 июля – 3 человек,

7 июля– 3 человека,

8 июля – 0 человек,

9 июля – 0 человек,

10 июля – 0 человека,

11 июля – 0 человек,

12 июля – 0 человек,

13 июля – 0 человека,

14 июля – 0 человека,

15 июля – 0 человека,

16 июля – 3 человек,

17 июля – 4 человека,

18 июля – 2 человек,

19 июля – 5 человек,

20 июля – 0 человека,

21 июля – 2 человека,

22 июля – 2 человек,

23 июля – 0 человек,

24 июля – 1 человек,

25 июля – 0 человек,

26 июля – 2 человека,

27 июля – 0 человек,

28 июля – 0 человек,

29 июля – 0 человек,

30 июля – 0 человек,

31 июля – 0 человек.

Всего в области с начала пандемии от коронавируса умерли 594 человека.