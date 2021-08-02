На янтарном комбинате за три дня добыли три самородка

. Фото: Архив АО «Калининградский янтарный комбинат»

В течение трех дней на Калининградском янтарном комбинате добыли три самородка массой свыше одного килограмма. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Первый самородок весом 1064 грамма был добыт в пятницу, 30 июля. Камень золотисто-коричневого цвета имеет округлую форму. Он получил имя «Олимпиец» в знак поддержки сборной России, выступающей на Олимпиаде в Токио.

Второй самородок темно-медового цвета работники Приморского карьера добыли 31 июля. Янтарь весом 1022 грамма имеет необычную грушевидную форму. Тяжеловес получил соответствующее имя – «Парашют». Выбор названия приурочен также к празднованию Дня Воздушно-десантных войск России, который отмечается ежегодно 2 августа.

Вес третьего самородка на момент добычи составил 1602 грамма. Ценную находку обнаружили в воскресенье, 1 августа. Уникальный янтарь окрашен в темно-желтые и коричневые тона, его форма напоминает очертания квадрата. Гиганту присвоено название «Ювелир».