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Общество2 августа 2021 15:59

Жителю Черняховска грозит срок за разорванный паспорт сына

Уголовное дело направлено в суд
Виктор Сергеев
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В Черняховске будут судить местного жителя за уничтожение официальных документов. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В июне пьяный 31-летний мужчина поругался с супругой и зачем то разорвал заграничный паспорт своего несовершеннолетнего сына на две части.

Женщина не оценила эмоциональный порыв и обратилась в полицию. На мужчину завели уголовное дело, ему грозит штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 1 года.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.