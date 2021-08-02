Жителю Черняховска грозит срок за разорванный паспорт сына

В Черняховске будут судить местного жителя за уничтожение официальных документов. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В июне пьяный 31-летний мужчина поругался с супругой и зачем то разорвал заграничный паспорт своего несовершеннолетнего сына на две части.

Женщина не оценила эмоциональный порыв и обратилась в полицию. На мужчину завели уголовное дело, ему грозит штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 1 года.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.