Калининградский боец тхэквондо стал вице-чемпионом первенства России

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Ханты-Мансийске прошли национальные соревнования по тхэквондо среди атлетов не старше 17 лет. В столице Югры соперничали более чем 500 представителей 55 регионов России.

Одним из лучших стал воспитанник профильной калининградской федерации Руслан Соловьев, который выступал среди 37 сверстников массой до 63 килограммов и проиграл только в финале.

На пути к медали калининградский спортсмен выиграл четыре поединка. В решающей пятой встрече против визави из Рязани он вел по ходу двух двухминутных раундов, но уступил по итогу третьего с общим счетом 20:30.

Благодаря этому выступлению Руслан Соловьев теперь примет участие в двух сборах национальной команды на территории Кабардино-Балкарии, претендуя в роли запасного на выступление в ноябрьском первенстве Европы.