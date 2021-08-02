В августе остров Канта в течение трех дней будет закрыт для посетителей

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27, 28, 29 августа на острове Канта пройдет фестиваль «Территория мира», в течение трех дней территория острова будет закрыта для посетителей. Об этом сообщает пресс-служба Кафедрального Собора.

«Подойти к Кафедральному собору до 15 часов получится лишь по специальному коридору. Вечером, за два часа до старта программы, Остров вновь станет доступен для гостей фестиваля. 27 августа попасть за Медовый мост можно будет с 18.00, 28 и 29 августа - с 17.00 соответственно. В это время тех, кто придет с билетами на фестиваль, в качестве бонуса будет ждать бесплатный концерт органной музыки в Кафедральном соборе», сообщили в пресс-службе учреждения.