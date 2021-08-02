Камеры «Безопасного города» начали следить за выездом техники на пляжи

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области сотрудники Гостехнадзора будут следить за движением квадроциклов в прибрежной зоне по камерам «Безопасного города». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Решение о создании рабочего места в «Безопасном городе» было принято по инициативе региональной службы Гостехнадзора. Техническое оснащение ситуационного центра позволяет пользоваться его данными многим ведомствам. Нецелесообразно создавать аналогичный аппаратно-программный комплекс под задачи конкретного органа, когда можно за счет интеграции пользоваться информацией уже имеющегося», - сообщил министр цифровых технологий и связи Калининградской области Вадим Рыскаль.

Используя камеры «Безопасного города», специалисты регионального Гостехнадзора получают юридическое доказательство нарушения правил эксплуатации самоходной техники, природоохранного законодательства.

По словам руководителя областного Гостехнадзора Сергея Федорова, уже выявлено более 50 нарушений правил и норм эксплуатации тракторов, самоходных машин, дорожно-строительных и иных машин и оборудования.