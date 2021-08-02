«Приеду к вам во двор»: Антон Алиханов объявил новый конкурс

В понедельник, 2 августа, губернатор Антон Алиханов опубликовал в своем Инстаграме отчет о поездке по благоустроенным дворам. Предвосхищая появление массы комментариев, глава региона сообщил, что в каждый двор, чтобы выслушать просьбы жителей, приехать не сможет.

- Очень хотел бы посетить каждый двор Калининграда, но, к сожалению, никаких выходных на это не хватит, поэтому предлагаю конкурс комментариев: пишите под этим постом, в какие дворы приглашаете, - 3 самых популярных места включу в свои планы на выходные, - написал Алиханов.

Реакция калининградцев не заставила себя долго ждать. Губернатора уже пригласили во двор на улице Пролетарской, где каждые выходные разворачивается несанкционированный блошиный рынок; во дворы на улице Ялтинской, где не первый год «благоухает» Ялтинский пруд; на улицу Грибоедова, где «как после бомбежки», и в другие популярные места города.