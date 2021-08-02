«Сегодня работало 260 человек»: Алиханов отчитался о строительстве онкоцентра в Калининграде

Онкоцентр изнутри в понедельник 2 августа Фото: Антон АЛИХАНОВ

В понедельник 2 августа губернатор Антон Алиханов провел традиционное совещание в строящемся онкоцентре, о чем отчитался в своем Инстаграме, напомнив, ч то объект будет сдан в мае следующего года.

- В кадре совещания - 7 человек, на фотографиях с самой стройки - по 2-3 человека, - написали в комментариях внимательные подписчики главы региона. - Это было бы смешно, если б не было так грустно.

- Сегодня работало 260 человек, - поспешил возразить Алиханов.

После того, как губернатора попросили рассказать, что конкретно сейчас делается на стройке, он ответил:

- Завершают тепловой контур (ИТП и прочее), начинают фасадные работы, идет закупка оборудования, отделка в третьем блоке идет уже, - пояснил он.

Напомним, контракт по строительству онкоцентра заключен с компанией «ПЭТРУСКо». Общая стоимость строительства составляет 3,615 миллиардов рублей.