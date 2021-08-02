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Общество2 августа 2021 20:02

В Озерском районе полиция задержала мужчину, спилившего пять елок

Предоставить порубочный билет он не смог
Иван МАРКОВ
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В Озерском районе полицейские пресекли незаконную рубку леса. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, лесничий и участковые уполномоченные полиции обнаружили в районе поселка Новостроево участок незаконно спиленных елей, после чего установили и причастного к рубке.

- К спилу лесных насаждений, подготовленных для вывоза в количестве 5 штук, оказался причастен 35-летний местный житель, - уточняет пресс-служба. - Предоставить документы, дающие право на рубку и транспортировку леса, задержанный не смог. В качестве вещественных доказательств сотрудники полиции с места происшествия изъяли трактор, бензопилу и незаконно заготовленную древесину.

Сумма ущерба пока устанавливается, но в отношении задержанного уже возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде.