В Калининграде в честь серебряного призера Олимпиады назвали янтарный самородок

Самородок, названный в честь Станислава Шарова Фото: Архив АО «Калининградский янтарный комбинат»

В Янтарном добыли янтарный самородок, который решено назвать в честь серебряного призера Олимпиады в Токио Станислава Шарова. Как сообщает пресс-служба Калининградского янтарного комбината, камень золотисто-коричневого цвета был добыт 30 июля, он весит 1 кг 64 грамма и имеет округлую, как баскетбольный мяч форму.

Кроме того, 31 июля в карьере комбината был добыт самородок темно-медового цвета весом 1 кг 22 грамма, который был назван работниками в честь Дня ВДВ — «Парашют». Этот камень имеет грушевидную форму, «напоминающую раскрытый купол».

А камень весом 1 кг 602 грамма, добытый в воскресенье 1 августа назвали «Ювелиром» в честь новых цехов предприятия, открывшихся за несколько дней до этого. Самородок окрашен в темно-желтые и коричневые тона, а его форма напоминает квадрат.