На пляже в Светлогорске отдыхающие обнаружили труп мужчины

В понедельник 2 августа на городском пляже в Светлогорске был обнаружен труп молодого мужчины. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Калининградской области, погибшим оказался 31-летний калининградец.

- В ходе осмотра места происшествия видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, на теле мужчины не обнаружено, - уточняет пресс-служба ведомства. - По предварительным данным, калининградец, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, в ночь на 2 августа в Светлогорске поругался с подругой и ушел с неизвестном направлении. Сегодня утром родственники обратились в правоохранительные органы с сообщением о его безвестном исчезновении.

По факту обнаружения тела Светлогорским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области организована доследственная проверка. Следователи детально выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.