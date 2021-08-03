Самолет из Калининграда с Николаем Цукановым на борту попал в грозовой фронт

Самолет компании «ЮТэйр», летевший из Калининграда в Москву, попал в грозовой фронт. Как сообщает «Клопс» со ссылкой на очевидцев, лайнер четырежды пытался приземлиться во Внуково, но не смог, после чего его направили на запасной аэродром в Домодедово.

- Сейчас самолет стоит на перроне, будет произведена дозаправка, и будет сделана еще одна попытка сесть во Внуково. После сильной тряски люди выражают несогласие с еще одной попыткой, - рассказывает пассажирка воздушного судна Анна (имя изменено. - Ред.).

На борту самолета находились экс-губернатор Калининградской области Николай Цуканов, его супруга и двое детей.