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Происшествия3 августа 2021 8:51

В Гусевском районе сгорел автомобиль

Пожар произошел вечером в понедельник в поселке Маяковское
Иван МАРКОВ
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В понедельник, 2 августа, в Гусевском районе произошел пожар. Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Калининградской области, в 21:21 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании в поселке Маяковское.

- Горел автомобиль «Опель». Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет, - уточняет пресс-служба ведомства.

Для ликвидации пожара привлекались расчеты пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 7 человек и 2 единицы техники.