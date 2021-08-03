В Гусевском районе сгорел автомобиль

В понедельник, 2 августа, в Гусевском районе произошел пожар. Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Калининградской области, в 21:21 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании в поселке Маяковское.

- Горел автомобиль «Опель». Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет, - уточняет пресс-служба ведомства.

Для ликвидации пожара привлекались расчеты пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 7 человек и 2 единицы техники.