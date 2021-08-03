В Черняховске разыскивается мужчина, укравший женскую сумку

Подозреваемый в краже Андрей Усов Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининградской области объявлен в розыск житель Черняховска Андрей Викторович Усов, подозреваемый в хищении женской сумки с находящимися в ней документами и деньгами (10 000 рублей). Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, 36-летний мужчина совершил квартирную кражу 3 июля этого года в Черняховске на улице Железнодорожной.

- Установлено, что злоумышленник проник в прихожую благодаря незапертой двери, схватил сумку и скрылся с места преступления, - уточняет пресс-служба.

Если вам что-либо известно о местонахождении Андрея Усова, просьба незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (40141) 7-93-97, 8-999-092-30-26, 02 или 102.