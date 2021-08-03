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Туризм3 августа 2021 9:59

В правительстве объяснили, почему в Калининградской области до сих пор нет «нормального аквапарка»

Вопрос о его строительстве в очередной раз подняли жители
Иван МАРКОВ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)

В Инстаграме губернатора Антона Алиханова в очередной раз всплыл вопрос по поводу строительства в регионе большого аквапарка.

- Постройте наконец-таки нормальный аквапарк! Везде есть, в каждом городе страны, а в Калининграде нет, - написала одна из подписчиц.

Сам губернатор отвечать на эту реплику не стал, зато в комментариях появился сотрудник пресс-службы правительства области, который объяснил, почему стройка никак не начнется.

- Проект создания аквапарка на территории региона сложный с точки зрения бизнеса. Инвесторы присматриваются, оценивают возможности, но пока все на уровне обсуждения проектных идей в Калининграде, Зеленоградске, Пионерском, - пояснил он.

Напомним, в начале июня министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак заявил, что турпоток в регионе слишком мал, чтобы можно было строить аквапарк.