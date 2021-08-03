В правительстве объяснили, почему в Калининградской области до сих пор нет «нормального аквапарка»

В Инстаграме губернатора Антона Алиханова в очередной раз всплыл вопрос по поводу строительства в регионе большого аквапарка.

- Постройте наконец-таки нормальный аквапарк! Везде есть, в каждом городе страны, а в Калининграде нет, - написала одна из подписчиц.

Сам губернатор отвечать на эту реплику не стал, зато в комментариях появился сотрудник пресс-службы правительства области, который объяснил, почему стройка никак не начнется.

- Проект создания аквапарка на территории региона сложный с точки зрения бизнеса. Инвесторы присматриваются, оценивают возможности, но пока все на уровне обсуждения проектных идей в Калининграде, Зеленоградске, Пионерском, - пояснил он.

Напомним, в начале июня министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак заявил, что турпоток в регионе слишком мал, чтобы можно было строить аквапарк.