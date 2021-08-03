Калининград вошел в десятку популярных направлений отдыха вдвоем в бархатный сезон

. Фото: Александр Подгорчук

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, куда можно поехать вдвоем отдохнуть в бархатный сезон.

Самыми популярными городами для романтического отпуска вдвоем в начале осени стали Ялта и Сочи.

Десять направлений отдыха вдвоем в бархатный сезон

Ялта - 3559 / 8 ночей *

Сочи - 2195 / 9 ночей

Санкт-Петербург - 2944 / 5 ночей

Новый Афон - 1456 / 10 ночей

Лахденпохья - 6019 / 7 ночей

Ростов-на-Дону - 2165 / 1 ночь

Калининград - 1955 / 6,5 ночи

Казань - 2062 / 4 ночи

Кисловодск - 1691 / 10 ночей

Воронеж - 1912 / 6 ночей

По статистике TVIL.RU, туристы бронируют отдых вдвоем в бархатный сезон от 1 до 10 ночей и тратят на проживание от 1,5 до 6 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Новом Афоне, дороже - в Лахденпохье.