Калининград вошел в десятку популярных направлений отдыха вдвоем в бархатный сезон

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Фото: Александр Подгорчук
Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, куда можно поехать вдвоем отдохнуть в бархатный сезон.
Самыми популярными городами для романтического отпуска вдвоем в начале осени стали Ялта и Сочи.
Десять направлений отдыха вдвоем в бархатный сезон
Ялта - 3559 / 8 ночей *
Сочи - 2195 / 9 ночей
Санкт-Петербург - 2944 / 5 ночей
Новый Афон - 1456 / 10 ночей
Лахденпохья - 6019 / 7 ночей
Ростов-на-Дону - 2165 / 1 ночь
Калининград - 1955 / 6,5 ночи
Казань - 2062 / 4 ночи
Кисловодск - 1691 / 10 ночей
Воронеж - 1912 / 6 ночей
По статистике TVIL.RU, туристы бронируют отдых вдвоем в бархатный сезон от 1 до 10 ночей и тратят на проживание от 1,5 до 6 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Новом Афоне, дороже - в Лахденпохье.