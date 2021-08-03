В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 3 августа нет света и воды

. Фото: Архив "КП"

В Калининграде во вторник, 3 августа, в течение дня отключено электричество на более чем десяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Для проведения работ по ремонту сетей отключено электроснабжение:

с 09.00 до 13.00 –

пл. Калинина, 29-37

пр-т Калинина, 1-5, 7-27, 29-35

пер. Калинина, 2-10

ул. Ольштынская, 2-22

светофор: пр-т Калинина - ул. Киевская - Тополиная аллея

светофор: ул. Киевская, 17б

с 09.30 до 16.00 –

ул. Стрелецкая, 8, 14-16, 18-24

с 09.00 до 18.00 –

пр-т Московский, 60-68

светофор: пр-т Московский - ул. 9 Апреля

ул. Д. Донского, 3, 3а-в, 5, 5а-в, 7, 7а

ул. Б. Хмельницкого, 16-22, 24-30, 32-38

ул. Ольштынская, 5-7, 24-28

пер. Калинина, 1-5

пр-т Калинина, 1-7, 35-39, 41-51

с 09.00 до 21.00 –

ул. Комсомольская, 75, 77-9а, 83, 83к, 1, 78, 80, 82-82а, 84-88

ул. Чекистов, 18, 22, 24

светофор: ул. Комсомольская - ул. Чекистов.

Холодное водоснабжение приостановлено:

с 09.00 до 16.00 –

ул. У. Громовой, 105

с 09.00 до 17.00 –

ул. Театральная, 33-39, 99а-б

с 10.00 до 15.00 –

ул. К. Маркса, 91-93.

Горячее водоснабжение приостановлено:

с 08.30 до 16.30 –

ул. Литовский вал, 37-41, 43-47.