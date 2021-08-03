В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 3 августа нет света и воды

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Фото: Архив "КП"
В Калининграде во вторник, 3 августа, в течение дня отключено электричество на более чем десяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Для проведения работ по ремонту сетей отключено электроснабжение:
с 09.00 до 13.00 –
пл. Калинина, 29-37
пр-т Калинина, 1-5, 7-27, 29-35
пер. Калинина, 2-10
ул. Ольштынская, 2-22
светофор: пр-т Калинина - ул. Киевская - Тополиная аллея
светофор: ул. Киевская, 17б
с 09.30 до 16.00 –
ул. Стрелецкая, 8, 14-16, 18-24
с 09.00 до 18.00 –
пр-т Московский, 60-68
светофор: пр-т Московский - ул. 9 Апреля
ул. Д. Донского, 3, 3а-в, 5, 5а-в, 7, 7а
ул. Б. Хмельницкого, 16-22, 24-30, 32-38
ул. Ольштынская, 5-7, 24-28
пер. Калинина, 1-5
пр-т Калинина, 1-7, 35-39, 41-51
с 09.00 до 21.00 –
ул. Комсомольская, 75, 77-9а, 83, 83к, 1, 78, 80, 82-82а, 84-88
ул. Чекистов, 18, 22, 24
светофор: ул. Комсомольская - ул. Чекистов.
Холодное водоснабжение приостановлено:
с 09.00 до 16.00 –
ул. У. Громовой, 105
с 09.00 до 17.00 –
ул. Театральная, 33-39, 99а-б
с 10.00 до 15.00 –
ул. К. Маркса, 91-93.
Горячее водоснабжение приостановлено:
с 08.30 до 16.30 –
ул. Литовский вал, 37-41, 43-47.