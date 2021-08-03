В Калининграде задержали подростков, вскрывших холодильник с мороженым

В Калининграде камеры «Безопасного города» помогли задержать подростков, которые вскрыли холодильник с мороженым. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Инцидент произошел в Макс-Ашманн-парке. Пятеро подростков взломали металлическую крышку продуктового холодильника и совершили кражу мороженого.

Информацию о правонарушении операторы комплекса незамедлительно передали в полицию. На место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы. Злоумышленники задержаны по горячим следам и доставлены в полицию.