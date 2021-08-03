В Калининграде предприниматель лишился машины за долги по зарплате

. Фото: Служба судебных приставов

В Калининграде судебные приставы разыскали и арестовали автомобиль предпринимателя, не заплатившего зарплату работникам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Индивидуальный предприниматель не выплатил зарплату двоим калининградцам, ранее работавшим у него по трудовому договору. Мужчины обратились с иском в суд, который обязал работодателя погасить задолженность в размере 142 тысяч рублей. Однако предприниматель отказывался выплачивать долг, избегал встреч с сотрудниками службы судебных приставов и скрывал имущество.

Сначала приставы запретили мужчине выезжать за пределы и России и арестовали его банковские счета. Также было установлено, что у должника есть несколько автомобилей, которые он сдает в аренду как такси.

Автомобили были объявлены розыск, по камерам системы видеонаблюдения «Безопасный город» удалось определить местонахождение одной из машин. Вместе с инспекторами ГИБДД приставы выехали по маршруту следования автомобиля, остановили его, наложили арест и поместили на специализированную стоянку.

«Фольксваген Поло» будет оценен и передан на реализацию. Вырученные деньги пойдут на погашение задолженности по заработной плате.