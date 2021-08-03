12 школьников, 50 пенсионеров: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: архив "КП"

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 208 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 159 случаев ОРВИ, 13 пневмоний и 36 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 50 пенсионеров;

- 3 работника образовательных учреждений;

- 12 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 5 работников промышленных предприятий;

- 8 работников транспортных предприятий, водителей;

- 7 работников предприятий пищевой промышленности;

- 3 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;

- 2 работника с/х предприятий;

- 3 сотрудника банков;

- сотрудник учреждения культуры и досуга;

- 42 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 3 неорганизованных ребенка до 6 лет;

- 3 ребенка, посещающих д/с;

- 12 школьников;

- 5 студентов (КГТУ, РАНХиГС, БФУ, КМРК, МФЮА);

- 49 неработающих.