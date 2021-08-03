12 школьников, 50 пенсионеров: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: архив "КП"
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 208 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 159 случаев ОРВИ, 13 пневмоний и 36 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 50 пенсионеров;
- 3 работника образовательных учреждений;
- 12 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 5 работников промышленных предприятий;
- 8 работников транспортных предприятий, водителей;
- 7 работников предприятий пищевой промышленности;
- 3 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;
- 2 работника с/х предприятий;
- 3 сотрудника банков;
- сотрудник учреждения культуры и досуга;
- 42 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 3 неорганизованных ребенка до 6 лет;
- 3 ребенка, посещающих д/с;
- 12 школьников;
- 5 студентов (КГТУ, РАНХиГС, БФУ, КМРК, МФЮА);
- 49 неработающих.