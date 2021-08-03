В Черняховске ссора между постояльцами социального приюта закончилась поножовщиной

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В понедельник, 2 августа, в Черняховске двое постояльцев одного из социальных центров были госпитализированы с ножевыми ранениями брюшной полости. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Прибывшие на место полицейские задержали ранее судимого 58-летнего мужчину, который пояснил, что между ним и одним из пострадавших возникла ссора. По предварительным данным, конфликт начался после того, как 68-летний оппонент разбил кружку об голову подозреваемого.

«Затаивший обиду злоумышленник сходил за ножом, после чего направился в комнату потерпевших. Там он нанес удар в живот своему обидчику, а затем ранил 63-летнего мужчину, который попытался заступиться за соседа», - рассказали в пресс-службе полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Поножовщик задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.