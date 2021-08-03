Под Калининградом на крыльце жилого дома прогремел взрыв

Выбитое стекло и разбитое крыльцо после взрыва Фото: ЯНТАРНЫЙ ДЛБ [Калининград]

В поселке Взморье Светловского городского округа поздним вечером 31 июля прогремел взрыв на крыльце частного дома № 30 по улице Дровника. Как сообщает паблик «Янтарный ДЛБ» со ссылкой на пострадавших, «взрыв был такой силы, что его слышал весь поселок».

По словам владельцев дома, в этот момент внутри находилась пожилая женщина (мать собственников), которая сильно перепугалась. Далее идет описание ущерба, нанесенного взрывным устройством:

- Разлетелись окна на первом этаже, выбило кусок бетона с плиткой со ступеней, вырвало с корнями поликарбонат с креплений навеса, осколки разлетелись метров на 15, - заявляют пострадавшие.

Сообщается также, что в тот же вечер на место происшествия был вызван наряд полиции, который составил протокол.

Со слов пострадавших, полицейский предположил, что «это ВОГ (выстрел осколочный гранатометный. - Ред.), но еще похоже на осколочную гранату».

Во вторник, 3 августа, в пресс-службе УМВД корреспонденту «Комсомолки» подтвердили, что жители Взморья действительно обращались в полицию и что по факту этого обращения сейчас проводится проверка.

- Накануне в этом районе стреляли фейерверком, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе. - В данный момент проводится экспертиза.