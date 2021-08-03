В Калининграде зеленую зону напротив стадиона «Пионер» возьмут под охрану

Участок на берегу озера был предназначен для малоэтажной жилой застройки Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде принадлежавший РПЦ земельный участок, который находится на развилке проспекта Мира и улицы Катина, передан муниципалитету. Об этом во вторник, 3 августа, сообщила пресс-служба правительства области.

- Сейчас администрацией Калининграда проводятся процедуры, после которых территория вокруг озера Дзержинец сможет получить статус особо охраняемой природной зоны местного значения, - сообщает пресс-служба.

По словам вице-премьера регионального правительства Натальи Сибиревой, после передачи участка муниципалитету была создана рабочая группа из числа сотрудников городской администрации и специалистов, имеющих опыт работы по оценке научной, культурной, эстетической, рекреационной и оздоровительной ценности территории.

- Планируется, что статус особо охраняемой природной территории местного значения будет присвоен участку до конца 2021 года, - добавляет пресс-служба. - В соответствии с законодательством для данной категории земель проведение экологической экспертизы не требуется. После экспертного заключения изменения будут внесены в генплан Калининграда.

Напомним, о намерениях властей изъять у РПЦ этот участок Сибирева заявляла еще в ноябре прошлого года, а в генплан его должны были внести еще в июне.