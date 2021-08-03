В Калининграде скончался участник штурма Кёнигсберга Константин Близнецов

Константин Блинецов в доме ветеранов Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде 3 августа скончался участник штурма Кёнигсберга Константин Евгеньевич Близнецов. Об этом корреспонденту «Комсомолки» сообщили в правительстве области.

В день начала Великой Отечественной войны Косте Близнецову было всего 15 лет. После того как на фронт был призван его отец, подросток пошел учеником токаря на завод. В армию его призвали в сентябре 1943 года, и Костя попал на трехмесячные курсы стрелков-радистов.

Вскоре молодой человек оказался в 54-м бомбардировочном авиационном полку, где начал летать стрелком-радистом на бомбардировщике Ту-2. Близнецов хорошо помнит первый вылет своего самолета на бомбардировку Кёнигсберга.

- Это было 6 апреля, - вспоминает фронтовик. - А потом после штурма города нас направляли бомбить Пиллау, где на тот момент было огромное скопление военных кораблей. Можно сказать, что повезло нам, так как истребительную авиацию немцев к тому моменту практически подавили.

По словам Близнецова, самой ценной его наградой была медаль «За победу над Германией».

- После ее получения война закончилась, в которой миллионы наших солдат погибли. Ценнее ее быть ничего не может, - рассказывал Константин Евгеньевич.