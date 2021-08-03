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Спорт3 августа 2021 15:01

Калининградский борец Муса Евлоев выиграл золотую медаль Олимпиады

Он стал вторым олимпийским чемпионом в истории калининградского спорта
Михаил ЯНОВСКИЙМихаил ЯНОВСКИЙ
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Фото: министерство спорта Калининградской области

В олимпийском Токио состоялся финал соревнований по греко-римской борьбе, участниками которого стали калининградский борец Муса Евлоев и армянин Артур Алексанян.

Поединок завершился со счетом 5:1 в пользу Евлоева. Для Мусы это первая олимпийская медаль в карьере.

Отметим также, что Евлоев стал вторым олимпийским чемпионом в истории калининградского спорта. Он составил компанию синхронистке Наталье Ищенко, на счету которой пять побед на Играх 2008, 2012 и 2016 годов. После завершения спортивной карьеры Ищенко возглавила министерство спорта Калининградской области.

Выступления в Токио продолжает волейболистка калининградского «Локомотива» Ирина Воронкова. В составе сборной России она пробилась в плей-офф волейбольного турнира.