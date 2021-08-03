Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия3 августа 2021 15:49

За сломанное ребро полицейского житель Советска может получить 10 лет «зоны»

Не желая подчиниться требованию правоохранителя, уголовник принялся размахивать ножом и ногами
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Прекрасным июльским утром находившийся при исполнении своих служебных обязанностей оперуполномоченный группы по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Советский» увидел на улице Бетховена 25-летнего парня, которого давно уже разыскивали за мелкое хулиганство. И, понятное дело, решил немедленно задержать.

Однако в ответ на законное «Пройдемте!» молодой уголовник (советчанин уже был судим за грабеж) выхватил нож и принялся крутить им «восьмерки» перед лицом полицейского. А затем еще продемонстрировал кое-что из арсенала каратэ, ударив правоохранителя ногой в грудь – да так сильно, что сломал оперу ребро.

Несмотря на отчаянное, можно сказать, сопротивление, подозреваемый таки был задержан. Хотя давать показания на допросе отказался категорически.

- Советским межрайонным следственным отделом в отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по факту применения опасного для здоровья насилия в отношении представителя власти, - сообщили в региональном Управлении СКР. - Следствие намерено ходатайствовать перед судом о водворении фигуранта уголовного дела под стражу.

Как добавил руководитель Советского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калининградской области Евгений Штана, в случае признания подследственного виновным в совершении указанного преступления, ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.