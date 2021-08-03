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Происшествия3 августа 2021 15:57

В Краснознаменске завели дело на водителя, который уснул за рулем и попал в ДТП

Авария произошла 30 апреля на автодороге Краснознаменск - Добровольск
Виктор Сергеев
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В Краснознаменске на 67-летнего водителя завели уголовное дело за ДТП с пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 30 апреля на автодороге Краснознаменск - Добровольск. Водитель «Шкоды» на прямом участке дороги допустил съезд в придорожный кювет слева по ходу движения. В результате ДТП пострадала пассажирка «Шкоды» - 64-летняя супруга водителя, которую доставили в больницу с переломами левой руки.

По предварительным данным, водитель уснул за рулем, из-за чего вылетел с дороги.