Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Архив "КП"
За сутки в Калининградской области было выявлено 208 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 18 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 136 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 18,
Нестеровский городской округ – 1,
Озерский городской округ – 3,
Пионерский городской округ – 1,
Балтийский городской округ – 2,
Гвардейский городской округ - 9,
Полесский городской округ – 2,
Гурьевский городской округ - 4,
Правдинский городской округ - 3,
Светловский городской округ - 14,
Гусевский городской округ – 2,
Краснознаменский городской округ – 1,
Славский городской округ – 1,
Советский городской округ - 5,
Мамоновский городской округ – 1,
Неманский городской округ – 2,
Черняховский городской округ - 3.