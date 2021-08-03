Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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За сутки в Калининградской области было выявлено 208 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 18 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 136 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 18,

Нестеровский городской округ – 1,

Озерский городской округ – 3,

Пионерский городской округ – 1,

Балтийский городской округ – 2,

Гвардейский городской округ - 9,

Полесский городской округ – 2,

Гурьевский городской округ - 4,

Правдинский городской округ - 3,

Светловский городской округ - 14,

Гусевский городской округ – 2,

Краснознаменский городской округ – 1,

Славский городской округ – 1,

Советский городской округ - 5,

Мамоновский городской округ – 1,

Неманский городской округ – 2,

Черняховский городской округ - 3.