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Общество3 августа 2021 16:51

Под Гусевом полиция задержала похитителей дорожных знаков

Два дорожных знака пропали с улицы Огородной в поселке Калининское
Виктор Сергеев
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В Гусевском районе задержаны подозреваемые в краже дорожных знаков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Два дорожных знака пропали с улицы Огородной в поселке Калининское. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личности охотников за металлом. Выяснилось, что ранее судимый 40-летний злоумышленник вместе с 62-летним односельчанином планировали сдать похищенное в пункт приема металлолома, а деньги потратить на алкоголь. В настоящее время дорожные знаки изъяты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Сотрудники уголовного розыска проверяют мужчин на причастность к совершению иных имущественных преступлений на территории района.