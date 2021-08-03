Под Гусевом полиция задержала похитителей дорожных знаков

В Гусевском районе задержаны подозреваемые в краже дорожных знаков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Два дорожных знака пропали с улицы Огородной в поселке Калининское. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личности охотников за металлом. Выяснилось, что ранее судимый 40-летний злоумышленник вместе с 62-летним односельчанином планировали сдать похищенное в пункт приема металлолома, а деньги потратить на алкоголь. В настоящее время дорожные знаки изъяты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Сотрудники уголовного розыска проверяют мужчин на причастность к совершению иных имущественных преступлений на территории района.